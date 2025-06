Carne congelata e scaduta | 70 chili sequestrati in un albergo di Pinzolo

Un episodio che mette in discussione la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori. Durante un’ispezione nei freezer di un hotel di Pinzolo, i carabinieri del Nas di Trento hanno scoperto ben 70 chili di carne congelata scaduta, dal valore di oltre mille euro. Un ritrovamento sconvolgente che ha portato al sequestro immediato delle merci, evidenziando l’importanza di controlli rigorosi e della corretta gestione degli alimenti.

Davvero sconvolgente il ritrovamento fatto dai carabinieri del Nas di Trento durante un’ispezione in una struttura alberghiera di Pinzolo: nei freezer sono stati trovati 70 chili di carne congelata, tutta scaduta. Il prodotto, del valore commerciale di oltre mille euro, è stato immediatamente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Carne congelata e scaduta: 70 chili sequestrati in un albergo di Pinzolo

In questa notizia si parla di: Carne Congelata Scaduta Chili

Carne scaduta in un hotel, sequestrati oltre 70 chili di prodotti congelati: 2.000 euro di sanzione per il titolare - Una domenica 8 giugno di controlli per i Nas di Trento che hanno rinvenuto, nel corso di un'ispezione ad un hotel di Pinzolo, ben 70 chili di carne congelata scaduta. Leggi su ildolomiti.it

Sequestrati a pinzolo 70 chili di carne scaduta durante un controllo nei locali di un hotel - I Carabinieri del Nas di Trento sequestrano oltre 70 chili di carne scaduta in un hotel a Pinzolo, multando la struttura per violazioni delle norme igienico- Leggi su gaeta.it

Ispezione del Nas a Pinzolo, trovati 70 chili di carna scaduta - Nel corso di una ispezione in un hotel di Pinzolo i Carabinieri del Nas hanno rinvenuto 70 chili di carne vari decorsi di validità. Leggi su ansa.it