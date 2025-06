Carne congelata e scaduta | 70 chili sequestrati in un albergo di Pinzolo

Un ritrovamento choc quello dei carabinieri del Nas di Trento a Pinzolo, dove durante un’ispezione in un albergo sono stati sequestrati 70 chili di carne congelata scaduta. Un intervento che mette in luce gravi rischi per la sicurezza alimentare e la salute dei clienti. Il prodotto, del valore commerciale di oltre mille euro, è stato immediatamente…

Davvero sconvolgente il ritrovamento fatto dai carabinieri del Nas di Trento durante un’ispezione in una struttura alberghiera di Pinzolo: nei freezer sono stati trovati 70 chili di carne congelata, tutta scaduta. Il prodotto, del valore commerciale di oltre mille euro, è stato immediatamente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Carne congelata e scaduta: 70 chili sequestrati in un albergo di Pinzolo

In questa notizia si parla di: Carne Congelata Scaduta Chili

Carne congelata e scaduta: 70 chili sequestrati in un albergo di Pinzolo - Un episodio che mette in discussione la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori. Durante un’ispezione nei freezer di un hotel di Pinzolo, i carabinieri del Nas di Trento hanno scoperto ben 70 chili di carne congelata scaduta, dal valore di oltre mille euro.

Carne congelata e scaduta: 70 chili sequestrati in un albergo di Pinzolo; Carne scaduta in un hotel, sequestrati oltre 70 chili di prodotti congelati: 2.000 euro di sanzione per il titolare; Carne scaduta in un hotel, sequestrati oltre 70 chili di prodotti congelati: 2.000 euro di sanzione per il titolare.

Carne scaduta in un hotel, sequestrati oltre 70 chili di prodotti congelati: 2.000 euro di sanzione per il titolare - Una domenica 8 giugno di controlli per i Nas di Trento che hanno rinvenuto, nel corso di un'ispezione ad un hotel di Pinzolo, ben 70 chili di carne congelata scaduta.

Carne scaduta nei freezer di un hotel a Pinzolo: i NAS sequestrano 70 kg di merce - PINZOLO (TRENTO) – Un controllo a sorpresa dei carabinieri del NAS di Trento ha portato alla luce una situazione allarmante all'interno di una struttura ricettiva del noto centro turistico trentino.

Sequestrati a pinzolo 70 chili di carne scaduta durante un controllo nei locali di un hotel - I Carabinieri del Nas di Trento sequestrano oltre 70 chili di carne scaduta in un hotel a Pinzolo, multando la struttura per violazioni delle norme igienico-