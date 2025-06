Carmine Napolitano morto nell' incendio in corso Europa a Saviano vicino Napoli salvi madre e fratello

Tragedia a Saviano: Carmine Napolitano ha perso la vita nell’incendio che ha devastato un edificio in Corso Europa, vicino Napoli. La sua famiglia, fortunatamente, è uscita illesa, con il fratello e la madre che sono stati messi in salvo. Un dramma che scuote la comunità, lasciando un vuoto incolmabile.

