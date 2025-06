carlito annuncia la sua prima apparizione post wwe a wrestlecon

Carlito torna sulla scena internazionale, portando tutta la sua energia e il suo carisma direttamente a WrestleCon. Dopo aver lasciato la WWE, l’ex campione Intercontinentale si prepara a stupire i fan con una prima apparizione imperdibile, in perfetta concomitanza con il weekend di SummerSlam. La sua presenza a Newark promette di essere uno degli eventi più attesi dell’anno, confermando che Carlito è pronto a continuare a scrivere la propria leggenda nel mondo del wrestling.

Carlito potrebbe aver lasciato la WWE, ma non ha intenzione di sparire dai riflettori. A solo una settimana dalla sua scomparsa da Monday Night RAW, l'ex campione Intercontinentale ha già confermato la sua prima apparizione post- WWE perfettamente in concomitanza con il weekend di SummerSlam. WrestleCon ha annunciato che Carlito farà parte del loro ricco programma di eventi al Newark Liberty International Airport Marriott, a Newark, nel New Jersey. I fan potranno incontrarlo venerdì 1° agosto dalle 14:00 alle 18:00 e sabato 2 agosto dalle 10:00 alle 14:00, con possibilità di foto e autografi. That's cool.