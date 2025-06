Carceri ecco quanto spende l’Italia Ogni detenuto costa al giorno 149,56 euro

Ogni giorno, l’Italia spende circa 14.956 euro per ogni detenuto, una cifra che sottolinea l’enorme investimento nel sistema penitenziario. La voce di spesa per il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria rappresenta il 30% del budget totale della Giustizia, confermando l’attenzione e le sfide di un settore cruciale. I dati del XXI Rapporto Antigone 2025 ci offrono uno sguardo approfondito sulle condizioni di detenzione nel paese, evidenziando come gli investimenti si mostrino…

Roma, 9 giugno 2025 – La voce di spesa destinata al dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria continua a rappresentare circa il 30% del totale destinato alla Giustizia, esattamente come avvenuto per il 2023 e per il 2024. E’ questo il primo dato che risalta, nel XXI Rapporto Antigone 2025, sulle condizioni di detenzione in Italia. I dati del Rapporto Antigone 2025. Gli investimenti destinati all’amministrazione penitenziaria si mostrano piuttosto costanti nel tempo, come evidenziato dal XXI Rapporto Antigone, l’associazione nata nel ‘91 che si occupa di garantire diritti e garanzie nel sistema penale e penitenziario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carceri, ecco quanto spende l’Italia. Ogni detenuto costa al giorno 149,56 euro

