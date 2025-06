Caporalato dal barbiere | paghe da fame per turni di 12 ore senza riposo settimanale

Nel cuore di Firenze, due negozi di parrucchiere per uomo sono stati teatro di un inquietante caso di caporalato e sfruttamento. Lavoratori immigrati, con permesso regolare, ricevevano salari da fame, tra 3 e 5 euro all’ora, ben sotto i minimi previsti. I carabinieri e l’Ispettorato del Lavoro hanno scoperto turni estenuanti di 12 ore senza riposo e condizioni inaccettabili. È fondamentale che questa ingiustizia venga denunciata e combattuta con fermezza.

Firenze, 9 giugno 2025 – In due negozi di parrucchiere per uomo a Campi Bisenzio (Firenze) sono emersi casi di caporalato con forme inique di sfruttamento. Lavoratori immigrati, con regolare permesso di soggiorno, percepivano un compenso orario dai 3 ai 5 euro, cioè sotto i minimali retributivi previsti dal Contratto Collettivo di categoria pari a euro 8,75 l'ora. I carabinieri del nucleo presso l'Ispettorato del Lavoro hanno anche scoperto che veniva violato l'orario di lavoro, facendo effettuare dalle 10 alle 12 ore di lavoro giornaliero, e che non c'era riposo settimanale. Omessa, sempre secondo quanto verificato, ogni tipo di formazione in materia di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caporalato dal barbiere: paghe da fame per turni di 12 ore, senza riposo settimanale

