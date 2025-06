Caporalato anche dal barbiere sfruttati a 3 euro l’ora C’è un indagato

Il fenomeno del caporalato si espande anche tra le mura dei negozi più quotidiani, come i barbieri di Firenze e Campi Bisenzio. Lavoratori vulnerabili, spesso clandestini e in grave bisogno, venivano sfruttati con paghe da fame, arrivando a percepire solo 3 euro all’ora. Una realtà inquietante che solleva domande cruciali sulla tutela dei diritti e la lotta contro ogni forma di sfruttamento. È ora di agire con decisione.

Firenze, 9 giugno 2025 – Il caporalato adesso infesta anche i semplici negozi. Quelli da barbiere, per la precisione: in due di essi, a Firenze e Campi Bisenzio, venivano impiegati lavoratori sfruttandone il grave stato di bisogno. Sono almeno cinque i lavoratori marocchini, arrivati clandestinamente in Italia con nulla in tasca (quattro con richiesta di permesso di soggiorno per protezione internazionale), che venivano impiegati nelle due botteghe di barberia tra Firenze e Campi Bisenzio. I carabinieri dell’Ispettorato del lavoro hanno scoperto i termini dello sfruttamento lavorativo con un’indagine partita nel luglio 2024 e andata avanti fino a marzo 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caporalato anche dal barbiere, sfruttati a 3 euro l’ora. C’è un indagato

