Capodimonte un quartiere a ‘lume di candela’ | il buio domina da giorni

Nel cuore di Capodimonte, un’oscurità che dura da giorni avvolge le strade, creando un’atmosfera surreale e inquietante. Un blackout che ha colpito principalmente Ponticelli e zone fino a Via della Città, lasciando intere aree al buio nelle ore serali e notturne. Mentre il resto della città riprende la sua routine, questa zona si trova improvvisamente in una notte eterna. Le luci si spengono, ma la speranza di una soluzione brilla ancora...

Tempo di lettura: < 1 minuto Un black out mattutino nella zona alta della città, un caso isolato che è durato una decina di minuti e che, sostanzialmente, non ha sconvolto la quotidianità. Ben diversa, invece, è la situazione che sta riguardando un'intera zona del quartiere Capodimonte, al buio nelle ore serali e notturne da almeno quattro giorni. Lampioni spenti dal quartiere Ponticelli e per tutta la zona che arriva fino a Via della Città Spettacolo e traverse limitrofe. Insomma un quartiere intero a 'lume di candela' non appena cala la notte. Strade illuminate dai soli fari delle auto, ma per chi passa a piedi la situazione si fa abbastanza spettrale oltre che pericolosa, considerando che alcune di quelle vie, soprattutto nella zona dei semafori, vedono sfrecciare auto anche a una certa velocità.