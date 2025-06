Capello | Spalletti lasci l’Italia con un bel vaffa Mi viene una rabbia che spaccherei tutto”

L'Italia di Capello si trova sotto accusa, con il CT che non le manda a dire e denuncia senza peli sulla lingua la poca motivazione dei giocatori. Un momento di grande delusione, che scuote gli appassionati e mette in discussione il futuro del calcio azzurro. Ma quale sarà la reazione? Scopriamo insieme cosa ha spinto Capello a sfogarsi così duramente.

Capello è durissimo nei confronti dell'Italia, non ci sono scuse: "Molti giocatori non volevano andare in Nazionale, mi sono anche vergognato in certi momenti nel vedere una pochezza in campo di questo tipo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Verso Italia Moldova, cambiano gli interisti. Capello chiede… - Stasera si gioca l’ultima partita di Luciano Spalletti come CT dell’Italia, un momento di grande tensione e attesa.

Gravina esonera Spalletti prima di una gara dell’Italia e lascia che sia lui a dirlo in conferenza stampa. Questa è una pagina nera della FGCI. Speriamo Gravina sia cacciato al più presto Partecipa alla discussione

