Capello scopre le carte sulla Nazionale italiana | Sicuramente le cose non andavano bene con Spalletti lo dimostrano questi casi

Fabio Capello getta luce sulle criticità della Nazionale italiana, rivelando dettagli che suggeriscono un ambiente poco sereno prima dell’addio di Spalletti. Intervistato da Radio Rai, l’ex allenatore non ha esitato a sottolineare come le tensioni e i problemi interni abbiano influito sul percorso azzurro, lasciando intendere che la squadra aveva bisogno di una svolta. Le sue parole aprono un nuovo capitolo sulla gestione tecnica della nostra nazionale.

. Le sue parole. Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Fabio Capello ha parlato così della Nazionale italiana, con l'esonero di Luciano Spalletti (uno dei nomi accostati alla Juve ) annunciato ieri. CAPELLO – « Sicuramente le cose non andavano bene, soprattutto il fatto che molti giocatori non volevano andare in Nazionale. Questa è una cosa molto brutta, non avrei mai pensato potesse succedere. Giocatori come Calafiori, che dicono che devono andare a curarsi e la settimana prima aveva giocato.