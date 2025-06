Capello esplode | Giocatori senza anima Spalletti se ne vada con un vaffa Mi viene una rabbia che spaccherei tutto

La passione per la maglia azzurra si spegne tra tensioni e delusioni, mentre Spalletti e i giocatori sembrano perdere il senso di unità e rispetto. La situazione è esplosiva, e la frustrazione di grandi nomi come Capello rischia di minare le fondamenta del nostro calcio nazionale. È il momento di riscoprire l’amore per la Nazionale e riaccendere la passione che ci unisce.

«Le cose non andavano bene: molti giocatori non volevano andare in Nazionale. Una cosa molto brutta, non avrei mai pensato potesse succedere. Giocatori come Calafiori, dice che deve andare a curarsi e la settimana prima aveva giocato. Buongiorno lo stesso. Poi il caso Acerbi. Quando sento che non c'è amore per la maglia azzurra, mi viene una rabbia che spaccherei tutto». Fabio Capello non dà. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Capello esplode: «Giocatori senza anima. Spalletti se ne vada con un vaffa. Mi viene una rabbia che spaccherei tutto»

In questa notizia si parla di: Giocatori Capello Viene Rabbia

Capello fa un appello: «Giocatori Inter riportino spirito di squadra alla Nazionale» - In un momento di grande incertezza per la Nazionale italiana, Capello lancia un appello accorato ai giocatori dell’Inter: riscoprire lo spirito di squadra che sembra mancare alla nostra formazione.

Ha ragione. Ormai i giocatori vogliono la pappa pronta in Nazionale, vengono perché devono ma non esiste più senso di responsabilità e di appartenenza. Si devono tutti vergognare, l'unico degno e Gigio Capitano Partecipa alla discussione

Capello esplode: «Giocatori senza anima. Spalletti se ne vada con un vaffa. Mi viene una rabbia che spaccherei tutto» - «Le cose non andavano bene: molti giocatori non volevano andare in Nazionale . Leggi su msn.com

Capello, 'disastro azzurro che rabbia, Ranieri ct giusto' - "Le cose non andavano bene: molti giocatori non volevano andare in Nazionale. Leggi su msn.com

Capello: “Molti giocatori non volevano andare in Nazionale, mi viene una rabbia che spaccherei tutto” - CAPELLO ITALIA RANIERI – Fa molto discutere la decisione della FIGC di esonerare Luciano Spalletti dopo la sconfitta per 3- Leggi su msn.com