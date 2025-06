Capello critica | Che rabbia per l’Italia spaccherei tutto! Ai calciatori dell’Inter voglio chiedere una cosa

Le dichiarazioni di Fabio Capello, ex allenatore di grande esperienza, scuotono l’ambiente calcistico italiano. Criticando duramente alcuni calciatori dell’Inter e il loro atteggiamento verso la Nazionale, Capello mette in discussione la passione e l’impegno di chi indossa i colori azzurri. Un intervento che solleva molte domande sullo spirito di squadra e sulla responsabilità dei professionisti. Ma cosa ci insegna tutto ciò sul futuro del nostro calcio?

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sul momento dell'Italia e sulle responsabilità dei calciatori dell'Inter. Tutti i dettagli in merito. Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dell' Italia, soffermandosi anche sui calciatori dell' Inter. ATTACCO AI CALCIATORI – « Sicuramente le cose non andavano bene, soprattutto il fatto che molti giocatori non volevano andare in Nazionale. Questa è una cosa molto brutta, non avrei mai pensato potesse succedere. Giocatori come Calafiori, che dicono che devono andare a curarsi e la settimana prima aveva giocato. Buongiorno la stessa cosa.