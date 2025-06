Caos ripescaggi la Clodiense spera nella serie C

L'Union Clodiense guarda con ottimismo al futuro, nonostante le sfide dei ripescaggi e il caos che avvolge il calcio. Il direttore sportivo Sandro Federico è determinato a costruire una squadra capace di eccellere sia in Serie D sia, in caso di promozione, in Serie C. Con un progetto ambizioso e un roster competitivo, la squadra ha tutte le carte in regola per restare in prima linea, puntando a una stagione ricca di soddisfazioni e successi.

L'Union Clodiense spera. Non lo ha mai nascosto, e continua a confermarlo il direttore sportivo Sandro Federico, costretto - di buon grado - a preparare una squadra che possa fare un campionato di vertice in serie D ma anche un'eventuale serie C. La squadra ha le carte in regola per restare in.

