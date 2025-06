Caos parcheggi sulla costa Trova un’auto in zona vietata Scenata in strada con gli agenti

L’arrivo dell’estate a Civitanova porta con sé non solo il mare e il sole, ma anche un vero e proprio caos nei parcheggi. Tra auto in divieto, ostruzioni e scenate di residenti esasperati, le strade si trasformano in zona di guerra. La situazione raggiunge il culmine nei fine settimana, quando il territorio si riempie di automobili indiscrete. È ora di trovare soluzioni efficaci per restituire ordine e tranquillità alla nostra bella città.

Parcheggio selvaggio a Fontespina ieri mattina, e devono intervenire i vigili urbani dopo la chiamata di una residente, che ha dato in escandescenze perché un’auto ostruiva il suo passo carrabile. Con l’arrivo dell’estate, nei fine settimana a Civitanova scoppia il caos sosta, soprattutto nella zona nord della città, dove i bagnanti non si fanno scrupolo di lasciare l’auto in zone vietate, sopra i marciapiedi, a ridosso degli incroci e perfino davanti ai garage per poi raggiungere la spiaggia, causando l’esasperazione dei residenti. Puntuale, il problema si è presentato nella tarda mattinata di ieri, nell’area intorno al tunnel Broccolo, estremità nord del lungomare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caos parcheggi sulla costa. Trova un’auto in zona vietata. Scenata in strada con gli agenti

In questa notizia si parla di: Auto Caos Zona Parcheggi

Incidente sull'A1: coinvolte quattro auto della polizia che scortavano i tifosi del Milan, feriti e caos in autostrada - Un grave incidente sull'A1 ha coinvolto quattro auto della polizia che scortavano i tifosi del Milan al ritorno dalla finale di Coppa Italia.

Caos sull’A19, code di tre chilometri tra Bagheria e Casteldaccia: Anas distribuisce acqua https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/06/08/news/sicilia_autostrada_caos_a19_code_anas_distribuisce_acqua-424656037/?ref=twhl… Partecipa alla discussione

A 19, allerta caos festivo mobilitazione speciale per vigilare sulle code https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/06/07/news/autostrada_caos_festivo_allerta-424654949/?ref=twhl… Partecipa alla discussione

Portonovo, è subito caos auto: abbattuta la sbarra per invadere il parcheggio privato (ancora chiuso) - ANCONA Parte la stagione a Portonovo ed è subito caos auto. Leggi su msn.com

Torre del Greco, caos parcheggi al porto: Comune, ipotesi stalli blu - Non regge il piano viabilità della zona porto a Torre del Greco, dove durante l'ultimo fine settimana e in occasione della Festa della Repubblica si sono verificati numerosi disagi ... Leggi su ilmattino.it

Litorale, è caos parcheggi: giungla di auto e moto anche nelle zone pedonali - un bambino è altissimo: ci sono auto, scooter e monopattini elettrici che circolano tranquillamente sulla zona che dovrebbe essere riservata ai pedoni. Leggi su quotidianodipuglia.it