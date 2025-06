Caos Milan il disorientamento è totale | Dimissioni per Allegri

Il caos al Milan scuote i tifosi e l’ambiente rossonero, con un clima di forte disorientamento e incertezza. Dopo le dimissioni di Allegri e le recenti cessioni eccellenti come Reijnders, si intensificano le voci su un possibile addio di Maignan, il pilastro della difesa. La situazione è in fermento: cosa succederà davvero nel futuro del Diavolo? Le ultime notizie rivelano una squadra in bilico tra rinnovamento e crisi, lasciando tutti col fiato sospeso.

Le ultimissime su quanto sta accadendo in casa rossonero. Il suo popolo fatica a comprendere: il punto della situazione Dopo Tijjani Reijnders, il Milan si prepara a cedere altri pezzi da novanta. L’indiziato numero uno a fare le valigie nelle prossime ore è Mike Maignan, che vuole raggiungere il Chelsea a brevissimo per giocare il Mondiale per Club. La trattativa sta vivendo dei momenti intensi, da dentro o fuori. (LaPresse) – Calciomercato.it A brevissimo, dunque, ne capiremo di più, ma l’avventura tra i rossoneri e il francese volge a termin e così come quella tra Theo Hernandez e il Diavolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Caos Milan, il disorientamento è totale: “Dimissioni per Allegri”

