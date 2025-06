Caos a Los Angeles Trump schiera la Guardia Nazionale | Riprenderemo la città

In un momento di crescente tensione a Los Angeles, Donald Trump ha deciso di intervenire, schierando la Guardia Nazionale per riprendere il controllo della città. Le sue parole accendono i riflettori su un problema complesso e divisivo, alimentando il dibattito sull’immigrazione e la sicurezza negli Stati Uniti. Ma cosa succederà nelle prossime settimane? La risposta dipende da molteplici fattori, e il futuro di Los Angeles si gioca ora in un delicato equilibrio.

Il presidente Donald Trump ha lanciato un duro attacco alla gestione dell'immigrazione negli Stati Uniti, affermando che Los Angeles sarebbe stata "invasa e occupata da immigrati clandestini e criminali". In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha annunciato di aver dato ordine "di intraprendere tutte le azioni necessarie per liberare Los Angeles dall'invasione migratoria e porre fine a queste rivolte". Secondo quanto dichiarato, nella città californiana si starebbero verificando scontri tra folle violente e agenti federali, impegnati in operazioni di deportazione. "L'ordine sarà ripristinato, gli immigrati clandestini saranno espulsi e Los Angeles sarà liberata", ha promesso il tycoon.

