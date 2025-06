Scopri la magia di Cantina Bigi, un viaggio tra qualità, passione e tradizioni secolari. Situata nell’Umbria, il cuore verde d’Italia, questa cantina esprime l’eccellenza attraverso l’Orvieto Classico, simbolo di una terra ricca di storia e sapore. Grazie all’esperienza degli enologi e a vigneti impeccabili, Cantina Bigi continua a stupire gli appassionati di vino. Preparati a esplorare un mondo di gusto autentico e raffinatezza.

Umbria, cuore verde d’Italia, crocevia tra Nord e Sud, tra i mari Adriatico e Tirreno, è una terra dove il vino viene coltivato sin dall’epoca etrusca. Ispirata dalla potenzialità del proprio territorio l’azienda Bigi ha ottenuto risultati davvero invidiabili, in modo particolare con l’ Orvieto Classico, di cui è da anni uno dei più prestigiosi produttori. Grazie alla capace opera dei propri enologi e grazie all’ampia disponibilità dei vigneti, la cantina ha diversificato la propria gamma, oltre ai classici bianchi come Orvieto Classico, Grechetto ed Est!! Est!! Est!! con rossi di grande interesse, prodotti a base di uve Sangiovese dell’Umbria, in purezza o assieme ad altri vitigni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net