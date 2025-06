Cantiere di via Fiorentina | nasce un tavolo permanente con le categorie economiche

Il cantiere di via Fiorentina diventa sempre più un esempio di dialogo e collaborazione tra istituzioni e mondo economico. Questa mattina, il vicesindaco Lucia Tanti, l’assessore Marco Sacchetti e rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato si sono riuniti per dare vita a un tavolo permanente di confronto. Un passo importante verso una gestione condivisa e trasparente, volto a garantire sviluppo e sostenibilità per tutta la comunità locale.

Un passo avanti nel percorso di condivisione e trasparenza tra Comune e operatori economici per la gestione del cantiere di via Fiorentina. Questa mattina si è svolto un incontro tra il vicesindaco Lucia Tanti, l'assessore Marco Sacchetti e i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato. Un confronto chiesto dalle associazioni dopo la riunione del 15 maggio scorso, e che ha portato alla definizione di una serie di appuntamenti regolari: il prossimo è previsto per il 15 luglio. L'obiettivo è chiaro: garantire aggiornamenti costanti sull'avanzamento dei lavori e individuare insieme azioni pratiche per ridurre al minimo l'impatto del cantiere su commercianti, artigiani e clientela.

