Cantiere da mesi nel degrado all’auditorium

Da mesi, un cantiere abbandonato all’ombra dell’auditorium sembra aver dimenticato le norme di sicurezza e rispetto per la città. Chi deve vigilare affinché i lavori rispettino le regole e tutelino cittadini e monumenti? La mancanza di controlli si traduce in degrado e rischio, lasciando che detriti e rifiuti si accumulino senza sosta. È ora di intervenire per ripristinare ordine e sicurezza, perché il rispetto delle norme non può essere trascurato.

Chi deve controllare che i cantieri edìli rispettino le norme che regolano la loro presenza nelle vie pubbliche, a maggior ragione davanti ai monumenti? Viene da chiederselo, visto che da mesi c’è un cantiere in stato di semi abbandono, dove gli operai si vedono di tanto in tanto e comunque quando i lavori sono fermi lasciano un ammasso di detriti, rifiuti di lavorazione, cassoni, "protetti", si fa per dire, da reti metalliche semovibili che pendono da una parte e dall’altra facendo temere che potrebbero anche mettere a rischio la pubblica incolumità. Stiamo parlando dell’ingresso principale in via del Cassero dell’ Auditorium Neroni (o Carisap). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cantiere da mesi nel degrado all’auditorium

In questa notizia si parla di: Cantiere Mesi Degrado Auditorium

Cantiere fermo da mesi: grossi disagi nella marina. Il sindaco: "Attendiamo risposte dalla Capitaneria" - TORRE SAN GENNARO (TORCHIAROLO) – Negli ultimi mesi, le mareggiate hanno pesantemente danneggiato le infrastrutture di diverse marine.

Cantiere da mesi nel degrado all’auditorium - Chi deve controllare che i cantieri edìli rispettino le norme che regolano la loro presenza nelle vie pubbliche, a ... Leggi su ilrestodelcarlino.it

Mausoleo di Augusto, il cantiere ancora fermo e il degrado «con vista» - Ma dall'alto, dalle finestre super lusso del Bulgari Hotel per esempio o dalla terrazza dell'Auditorium ... Leggi su roma.corriere.it

Opera, cantiere bloccato in piazza Di Vittorio: “Viviamo da mesi tra topi e degrado” - “Non ci danno neppure informazioni: hanno presentato il progetto e poi sono spariti” Opera (Milano) – Cantieri come inno al degrado ... Leggi su ilgiorno.it