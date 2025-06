Canoa slalom l’Italia si conferma nella Top 10 delle varie specialità nella prima tappa di Coppa del Mondo

L’Italia si conferma protagonista nel mondo della canoa slalom, mantenendo una posizione di rilievo tra le migliori nazioni del circuito. Nonostante l’assenza di podi nella prima tappa di Coppa del Mondo in Spagna, i risultati ottenuti dimostrano la solidità e il talento della squadra azzurra. Con tanta determinazione, gli atleti si preparano ora alla seconda sfida a Pau, pronti a conquistare nuovi traguardi e dimostrare tutto il loro valore.

L'Italia chiude la prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom senza podi, ottiene però diverse conferme e buoni piazzamenti nelle varie specialità. Nell'intensa quattro giorni di gare disputata in Spagna il miglior piazzamento raggiunto dalla spedizione tricolore è il sesto posto. Da venerdì 13 a domenica 15 si replica con il secondo appuntamento stagionale in programma a Pau, in Francia. Nella prossima tappa rientrerà in gara Giovanni De Gennaro, oro olimpico a Parigi 2024 nel K1. Nel K1 femminile Stefanie Horn si classifica in sesta posizione, a 2:46 dalla slovacca Sona Stanovska, e guadagna quattro posizioni rispetto alle batterie.

In questa notizia si parla di: Tappa Canoa Slalom Italia

