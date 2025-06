Cannara e Pinerolo pareggiano 0-0 nella finale di andata degli spareggi nazionali di Eccellenza

In un emozionante duello tra Cannara e Pinerolo, il risultato di 0-0 nella finale di andata degli spareggi nazionali di Eccellenza lascia tutto aperto. Una partita combattuta, ricca di tensione e colpi di scena, che promette una sfida ancora piĂą avvincente nel ritorno. Chi si aggiudicherĂ il pass per la fase successiva? La risposta si deciderĂ tra le mura amiche, creando aspettative altissime per il ritorno.

CANNARA 0 PINEROLO 0 CANNARA (3-5-2): Stefanelli; Subbicini, Bertaina En., Ricci; Vitaloni (17'st Cardoni), Montero, Camilletti, Roselli, Bolletta; Luparini (45' st Ismajli), Ferrario (14'st Della Vedova) De. All.: Ortolani PINEROLO (4-2-3-1): Marenco; D'ippolito, Tonini, Cerruti, Ciccone; Reymond, Bosio (30' st CafĂ ); Zeni (22'st Orofino), Peyronel (45'st Pepe), Ciliberto (10'st Oliveira Maciel); De Riggi (16'pt Culotta). All.: Rignanese Arbitro: Budriesi di Bologna (Maraboli di Monza e Palma di Bologna); IV Ufficiale Colelli di Ostia Lido Note: Ammoniti Camilletti, Roselli(C) Ciccone, CafĂ (P).

