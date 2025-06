Cani e gatti protetti e felici anche in spiaggia I solari da portare sempre con te

protezione solare specifica, studiata appositamente per gli animali. In spiaggia, in piscina o nel giardino, un'applicazione corretta può fare la differenza tra un momento di relax e un rischioso scottatura. Ricorda: anche i nostri amici pelosi meritano di vivere l’estate in sicurezza e felicità. Proteggili sempre, ovunque vadano!

In spiaggia, in piscina, ma anche in giardino, è importante proteggere cane e gatti dai raggi del sole. Come? Ovviamente con una protezione solare specifica, studiata per gli animali domestici. Normalmente infatti il pelo offre una naturale barriera contro le scottature, non sempre è così però. In particolare è essenziale fare attenzione ai cani e ai gatti con pelo bianco, soprattutto se corto. Ma anche agli animali domestici con pelo corto o rado, cani e gatti tosati, e tutte le razze nude. In queste condizioni è fondamentale proteggere la pelle dalle scottature, dalla disidratazione e, ovviamente, dai danni a lungo termine.

