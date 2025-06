Cangiano FdI | De Luca ignora criticità sanità mistifica sui punti nascita

Nel vivace scenario della sanità campana, le tensioni tra politica e esigenze concrete si infittiscono. Gimmi Cangiano di Fratelli d’Italia smaschera le affermazioni di De Luca, definendole pura speculazione politica e fraintendimenti gravi. La questione dei punti nascita diventa così un simbolo di divergenza tra visioni e realtà, con l’obiettivo di mettere al centro la salute delle mamme e dei neonati campani. È il momento di fare chiarezza e mettere i fatti al primo posto.

Tempo di lettura: 2 minuti "In merito alla chiusura dei punti bascita, il governatore De Luca continua a fare pura speculazione politica. E, a giudicare dalle sue affermazioni, sembra anche vittima di gravi fraintendimenti". Così, in una nota, Gimmi Cangiano, deputato campano di Fratelli d'Italia. "Alla sua richiesta di uscire dal Piano di Rientro, il ministero della Salute ha risposto evidenziando numerose criticità ancora irrisolte dalla Regione Campania, senza mai indicare i Punti Nascita da chiudere, come falsamente afferma De Luca – spiega – I tavoli tecnici hanno semplicemente ribadito che la Regione dovrà chiudere il 50% dei Punti Nascita sotto standard, lasciando a Palazzo Santa Lucia la scelta, secondo i criteri stabiliti dal Decreto Balduzzi, guarda caso voluto dal Pd, lo stesso partito del governatore.

In questa notizia si parla di: Cangiano Luca Punti Ignora

