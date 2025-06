Cane scivola in un canale e non riesce più a risalire | salvato dai vigli del fuoco

Questo mattina, alle 11:50, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per salvare un cane rimasto intrappolato in una canale vicino a via Prasecco. L'animale, scivolato e incapace di risalire, ha trovato in loro dei veri eroi, dimostrando ancora una volta il valore del loro impegno per la sicurezza degli animali e delle persone. La scena si è conclusa con successo, riportando un sorriso tra i presenti e rafforzando il legame tra comunità e forze dell'ordine.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 11:50 per salvare un cane rimasto intrappolato in una roggia vicino a via Prasecco. La segnalazione è giunta alla sala operativa del comando di Pordenone che ha inviato sul posto una squadra per salvare l'animale.

