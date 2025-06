CANALE 5 RINFORZA PAPERISSIMA SPRINT TRA CONDUTTORI INVIATI E OLTRE 270 SKETCH.

Dopo anni di successi e risate, Paperissima Sprint torna con un’edizione estiva all’insegna dell’ironia e della spensieratezza. Con Juliana Moreira, Vittorio Brumotti e il fedele Gabibbo, il canale 5 promette una stagione ricca di sketch esilaranti e inviti a lasciarsi alle spalle le tensioni. Pronti a ridere e divertirvi? La stagione si apre lunedì 9 giugno alle ore 20.35, e non ve ne pentirete!

Da lunedì 9 giugno, su Canale 5 alle ore 20.35, prende il via l’edizione estiva di Paperissima Sprint. Al timone, un grande ritorno: Juliana Moreira, già presentatrice di 10 edizioni. La conduttrice brasiliana affiancherà il veterano Vittorio Brumotti (12 edizioni all’attivo, dal 2011 al 2024) e “l’inossidabile” Gabibbo, presenza fissa del varietà di Antonio Ricci fin dalla prima puntata trasmessa nel 1990. Vittorio Brumotti commenta: Dopo un anno durissimo in prima linea per le inchieste di Striscia, per me tornare a Paperissima Sprint è come sentire l’odore dell’estate e della spensieratezza. 🔗 Leggi su Bubinoblog