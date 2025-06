Campo di grano avvolto dalle fiamme | l' ennesimo incendio alle porte del capoluogo dauno

In un attimo, il cielo si è riempito di fumo e il crepitio delle fiamme ha invaso l’aria, mentre le squadre dei vigili del fuoco lottavano senza sosta contro l’ennesimo incendio alle porte di Foggia. Un episodio che sottolinea la vulnerabilità di un territorio già spesso messo alla prova da questi disastri. La battaglia infuria, ma la speranza di contenere il danno resta viva.

Un nuovo incendio, oggi 9 giugno, ha impegnato due squadre dei vigili del fuoco, una di Foggia e l'altra del distaccamento di Deliceto più una unità di supporto per domare le fiamme, che giunte sul posto hanno fermato l'avanzata delle fiamme divampate in un campo di grano in via Bari. Il rogo.