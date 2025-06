Campionati italiani Uisp | Arcobaleno trionfa nella ginnastica ritmica

distinta con eleganza e determinazione, portando a casa una medaglia d'oro e una di bronzo in diverse discipline. L'entusiasmo e il talento di questi atleti testimoniano la crescita e il successo della ginnastica ritmica italiana, confermando l'Arcobaleno come un punto di riferimento di eccellenza. Questi risultati straordinari sono solo l'inizio di un percorso ricco di promesse e soddisfazioni future.

Nei giorni scorsi Pisa ha ospitato i campionati italiani Uisp ginnastica ritmica. E la delegazione dell' Arcobaleno ha fatto incetta di medaglie e titoli. Sofia De Angelis ha conquistato il primo gradino del podio per quel che riguarda la palla, conquistando il titolo di campionessa nazionale. Giulia Fratoni ha ottenuto la medaglia del metallo più pregiato al nastro, in aggiunta ad una medaglia di bronzo alle clavette. Martina Del Greco si è laureata vice-campionessa nazionale nella "quinta categoria elite", mentre Serena Dionizio si è piazzata terza al cerchio in quarta categoria. Argento per Matilde Barone, nella medesima categoria.