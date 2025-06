Campiglia | Francesco Regoli nuovo allenatore per il campionato di Seconda categoria

Il Campiglia si prepara a vivere una stagione ricca di entusiasmo e novità, con un volto nuovo al timone. Francesco Regoli, allenatore senese con un bagaglio di esperienze nel calcio dilettantistico, prende il comando della squadra, portando energia e nuove idee. Dopo la partenza di Francesco Bianchini, artefice delle recenti vittorie, il club guarda avanti con fiducia e ambizione, pronto a scrivere un nuovo capitolo...

Tante le novità in casa Campiglia per il prossimo campionato di Seconda. A cominciare dal comparto tecnico, con l’approdo al timone di Francesco Regoli, trainerà senese dalle notevoli esperienze in campo dilettantistico. Regoli riceve il testimone da Francesco Bianchini, l’allenatore che ha legato il suo nome all’ascesa del Campiglia delle ultime stagioni agonistiche. Bianchini è adesso alla guida del Buonconvento: una separazione consensuale delle strade fra il mister poggibonsese e il sodalizio del territorio comunale di Colle di Val d’Elsa presieduto da Gianni Mannino (al centro nella foto, con il vice Francesco Nencini e con il direttore amministrativo Stefano Spinelli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net