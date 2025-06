Campagna di odio ha schifato gli elettori L' attacco di La Russa

In un clima di crescente scontento e sfiducia, la campagna di odio scatenata da alcune fazioni ha contribuito a un affluenza deludente al referendum, lasciando emergere tutte le contraddizioni di un sistema polarizzato. Alla luce dei numeri, è chiaro che le interpretazioni strumentali di leader come Schlein e Bonelli rischiano di screditare il vero senso del voto. Ora più che mai, bisogna riflettere su come ricostruire un dialogo autentico e costruttivo...

Referendum flop. Tutti i nodi vengono al pettine. E la campagna d'odio scatenata dalla sinistra ha avuto come effetto quello di ridurre ulteriormente la quota di votanti alla consultazione referendaria. “Alla luce dei numeri dell'affluenza, sarebbe troppo facile ora infierire verso coloro che, come Schlein, Bonelli e tanti altri, mistificando il senso delle mie parole, hanno invitato ad andare a votare non per la presunta bontà dei quesiti referendari ma semplicemente, se non per odio, quasi per far dispetto a me. In realtà, io non ho più fatto né cenni né parola di propaganda e, come promesso, sono andato al seggio addirittura già domenica mattina presto. 🔗 Leggi su Iltempo.it