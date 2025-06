Camminare è il nuovo correre | il metodo Fartlek che trasforma ogni passo in allenamento

Camminare 232: il nuovo correre, grazie al metodo Fartlek che trasforma ogni passo in un allenamento efficace e coinvolgente. Per anni abbiamo sottovalutato il potere della camminata, credendo che solo la palestra potesse mantenerci in forma. E se ti dicessi che bastano pochi passi nel modo giusto per ottenere benefici sorprendenti, senza stressare le ginocchia? Perfetto anche sul tapis roulant di casa, questa tecnica rivoluzionaria ti sorprenderà...

La camminata è un vero allenamento? Per anni ci siamo convinti che per tenersi in forma servissero sessioni infinite di palestra, sudore a secchiate e un calendario zeppo di workout su YouTube. Ma se ti dicessi che una semplice camminata – fatta nel modo giusto – può portarti benefici simili a quelli della corsa senza distruggerti le ginocchia? Un allenamento che funziona benissimo anche sul tapis roulant di casa tua. Perfetto se fuori piove o se hai solo mezz'ora tra una call e l'altra: imposti il timer, scegli due velocità (una più sostenuta, l'altra più rilassata) e via. Nessuna scusa. È qui che entra in scena un metodo con un nome un po' strano ma un'efficacia molto concreta: il fartlek.

In questa notizia si parla di: Allenamento Camminare Correre Metodo

