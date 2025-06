Cambiaso Juve il suo futuro è delineato con la permanenza di Tudor | ma questo dettaglio potrebbe stravolgere la situazione! Novità

Il futuro di Andrea Cambiaso alla Juventus sembra ormai scritto, con la conferma di Tudor in panchina che rafforzerebbe il suo ruolo. Tuttavia, il panorama potrebbe cambiare drasticamente se si presentasse un’offerta irrinunciabile. Mentre i tifosi si chiedono quale sarà la prossima mossa della società , una cosa è certa: l’esterno bianconero resta un tassello chiave nella strategia juventina. Riuscirà a consolidarsi o sarà destinato a partire?

Cambiaso Juve, il suo futuro è delineato con la permanenza di Tudor: tutti gli aggiornamenti sul bianconero. Quale sarĂ il futuro di Andrea Cambiaso? Secondo quanto riportato da Giovanni GuardalĂ e Luca Marchetti a Sky Sport, il futuro dell’esterno della Juve sarĂ in bianconero ma non è da escludere una possibile partenza in caso a fronte di una grande offerta. PAROLE – «Cambiaso è un punto fermo della Juventus di Tudor ma se dovesse arrivare la maxi offerta e rinunciabile si farebbero delle valutazioni. Però al momento non ci sono segnali in questo senso». MARCHETTI – «Il Milan pensa a Cambiaso se dovesse andare via Theo Hernandez». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com