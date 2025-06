Cambiaso consapevole | Siamo i primi a essere delusi Spalletti? Siamo professionisti sono cose che possono succedere ma dispiace tanto

Andrea Cambiaso, giovane e talentuoso esterno della Juventus, ha condiviso le sue emozioni dopo la vittoria dell’Italia contro la Moldavia. Con sincerità e maturità, il bianconero ha ammesso la delusione per non aver raggiunto gli obiettivi desiderati, sottolineando l’importanza di mantenere il professionismo anche nei momenti difficili. Le sue parole riflettono la passione e l’impegno che contraddistinguono gli atleti di alto livello, pronti a superare ogni ostacolo con responsabilità e determinazione.

Cambiaso consapevole dopo la vittoria dell'Italia contro la Moldavia: tutte le dichiarazioni del bianconero. Andrea Cambiaso, esterno della Juve, ha parlato alla RAI dopo la vittoria dell' Italia contro la Moldavia. PAROLE – «Siamo i primi a essere delusi, volevamo fare meglio di così. Addio Spalletti? Siamo professionisti, sono cose che possono succedere nello sport. Il mister ha dimostrato tante cose negli anni, quando un allenatore viene mandato via ti senti sempre male. È andata così, dispiace tanto. Obiettivo Mondiale? Sì, sì certo, ci proveremo come abbiamo sempre fatto. I risultati sono negativi, ma quando andiamo in campo cerchiamo di vincere ogni partita.