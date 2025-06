Call of Duty | Black Ops 7 un cast stellare per il nuovo videogame ecco tutti gli attori presenti

Preparati a una rivoluzione nel mondo dei videogiochi: "Call of Duty: Black Ops 7" sfida ogni aspettativa con un cast stellare che include star del cinema e delle serie TV come Milo Ventimiglia, Kiernan Shipka e Michael Rooker. Ambientato nel 2035, questo capitolo promette un'esperienza immersiva senza precedenti, grazie a interpretazioni di altissimo livello. Un mix vincente di azione, tecnologia e talento, che renderà il nuovo capitolo un must imperdibile per i fan e non solo.

Activision sta rivoluzionando il suo franchise di lunga data "Call of Duty" inserendo numerose star del cinema e delle serie tv, col nuovo capitolo in arrivo "Call of Duty: Black Ops 7" rompe con la tradizione e punta in alto: ambientato nel 2035, il nuovo capitolo vedrà un cast stellare, con nomi come Milo Ventimiglia, Kiernan Shipka e Michael Rooker che daranno voce e corpo a personaggi iconici e inediti. Call of Duty: Black Ops 7, un cast stellare nel nuovo capitolo Activision e Microsoft sparigliano le carte e rilanciano con Call of Duty: Black Ops 7, annunciato a sorpresa alla fine dell'Xbox Games Showcase 2025 nel corso della Summer Game Fest.

