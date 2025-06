Call of Duty | Black Ops 7 annunciato ufficialmente

Era nell’aria, ora è ufficiale: Call of Duty Black Ops 7 è stato annunciato da Treyarch e Raven Software, con uscita prevista nel 2035. Il nuovo capitolo promette di rivoluzionare ancora una volta l’esperienza di gioco, raggiungendo console e piattaforme di ultima generazione. I fan possono già sognare nuove battaglie e scenari avvincenti, iniziando a prepararsi per un futuro all’insegna dell’adrenalina e dell’innovazione. La serie non si ferma e il meglio deve ancora arrivare.

(Adnkronos) – Gli sviluppatori Treyarch e Raven Software proseguono la narrazione della serie Black Ops con l’annuncio ufficiale del nuovo capitolo, Call of Duty: Black Ops 7, previsto per il 2035. Il titolo sarà disponibile sin dal giorno di lancio su Xbox Series XS, Xbox One, PC, Xbox Cloud Gaming e attraverso la formula Xbox . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: Black Call Duty Annunciato

Call of Duty: Black Ops 7, tornerà la meccanica della corsa sui muri, per un leak - Un recente leak svela che Call of Duty: Black Ops 7 tornerà con la meccanica della corsa sui muri, una delle più discusse nella storia della serie.

Con un nuovo teaser ufficiale, Call of Duty ha ufficialmente annunciato che l'inizio della Stagione 4 di Warzone e Black Ops 6 è in arrivo a fine Maggio! Partecipa alla discussione

#CallofDutyBlackOps7, l’annuncio alla #XboxGamesShowcase Partecipa alla discussione

Call of Duty Black Ops 7 è stato annunciato con un trailer: sarà su Game Pass al lancio - All'Xbox Games Showcase 2025 abbiamo avuto modo di vedere il trailer di annuncio di Call of Duty Black Ops 7, il nuovo sparatutto di Activision e Xbox Games Studio. Leggi su msn.com

Call of Duty: Black Ops 7 uscirà anche su Switch 2? Microsoft e Nintendo stanno lavorando sulla serie - Uno degli annunci più grossi dall'Xbox Games Showcase 2025 è stato Call of Duty: Black Ops 7, giunto proprio alla fine dell'evento e in arrivo su PC, PlayStation e Xbox ma senza nessuna menzione su Ni ... Leggi su msn.com

Call of Duty: Black Ops 7 arriverà su Switch 2? - Il celebre sparatutto rimane assente dalla console Nintendo nonostante l'accordo siglato due anni fa per portarlo sulla piattaforma ... Leggi su msn.com