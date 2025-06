California denuncia Trump per uso federale della Guardia Nazionale tra proteste

La California si prepara a sfidare Trump in tribunale, annunciando una causa contro l'ordine di impiego federale della Guardia Nazionale durante le proteste per le politiche migratorie. Mentre Los Angeles affronta il quarto giorno di scontri, l'intero paese si mobilita con manifestazioni in numerose città . Una sfida che mette in evidenza le tensioni tra stato e governo federale, e il desiderio di difendere i diritti civili. La situazione si evolve, rivelando un importante scontro di valori e poteri.

La California presenterà oggi una causa contro l'ordine di Trump di usare in chiave federale la Guardia Nazionale: lo ha annunciato il governatore Gavin Newsom sui social, mentre la città di Los Angeles si prepara al quarto giorno consecutivo di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a causa delle politiche sull' immigrazione del governo Trump. Proteste sono previste in più di una dozzina di città in tutto il paese, tra cui Sacramento, dove il Service Employees International Union of California ha annunciato manifestera' davanti al Campidoglio dello Stato dopo l'arresto di un importante leader sindacale venerdì a Los Angeles.

Newsom: la California presenterà oggi una causa contro l'ordine di Trump di usare in chiave federale la Guardia Nazionale. Los Angeles si prepara al quarto giorno consecutivo di proteste contro le politiche sull'immigrazione del governo

Los Angeles: lacrimogeni sparati contro i manifestanti fuori dall'edificio federale Edward R. Roybal, che ospita un centro di detenzione per immigrati. Newsom chiede a Trump di revocare il "dispiegamento illegale" della Guardia Nazionale della California

