Calendario Mondiali judo 2025 | programma orari tv streaming

L’attesa è finalmente finita: i Campionati Mondiali di judo 2025 stanno per aprire le porte alla László Papp Arena di Budapest dal 13 al 20 giugno. Un evento imperdibile che assegnerà 15 titoli iridati, tra individuali e a squadre, attirando appassionati da tutto il mondo. Scopri il programma, gli orari TV e streaming, e segui in diretta l’azione degli azzurri pronti a scrivere una nuova pagina di storia.

La lunga attesa sta per finire. Tra pochi giorni cominceranno infatti i Campionati Mondiali 2025 di judo, che si terranno alla László Papp Arena di Budapest da venerdì 13 a venerdì 20 giugno. L'evento più importante della stagione post-olimpica assegnerà nel complesso quindici titoli iridati, quattordici individuali (sette per genere) ed uno a squadre nel Team Event misto. La spedizione azzurra in Ungheria sarà composta da 18 atleti per le competizioni individuali, ai quali vanno aggiunti però alcuni innesti che potranno entrare in gioco solamente nella prova a squadre di fine manifestazione. L'Italia ha conquistato quattro medaglie totali nella passata edizione di Abu Dhabi 2024 e l'obiettivo della vigilia può essere quello di eguagliare o magari incrementare ulteriormente il bottino di un anno fa grazie a stelle del calibro di Alice Bellandi, Manuel Lombardo, Odette Giuffrida, Christian Parlati e Assunta Scutto.

