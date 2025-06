Calendario Europei Under21 2025 | orari giornalieri tv streaming programma dai gironi alla finale

Preparati a vivere l’emozione degli Europei Under 21 2025 in Slovacchia, dal 11 al 28 giugno! Con il calendario ricco di sfide appassionanti e partite trasmesse in streaming e TV, i giovani talenti si contenderanno il titolo tra gironi e finalissima. L’Italia, nel Gruppo A, affronta le avversarie con entusiasmo e determinazione. Scopri gli orari, le partite e tutte le news per non perdere nemmeno un momento di questa grande rassegna calcistica.

Si terranno in Slovacchia, da mercoledì 11 a sabato 28 giugno, gli Europei Under 21 2025 di calcio: l’Italia è stata inserita nel Gruppo A ed affronterà, nell’ordine, la Romania mercoledì 11, la Slovacchia sabato 14, e la Spagna martedì 17. Tutti i match degli azzurrini si disputeranno alle 21.00. Le 16 squadre qualificate agli Europei Under 21 2025 di calcio sono state divise in 4 raggruppamenti da 4 squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni girone avranno accesso ai quarti di finale, previsti sabato 21 e domenica 22. Semifinali mercoledì 25, finale sabato 28. La diretta tv degli Europei Under 21 2025 di calcio è affidata alla Rai, che trasmetterà 13 partite, tra le quali tutte quelle dell’Italia, che verranno trasmesse su Rai 2 HD, con possibilità di spostamento su Rai 1 HD in caso di approdo degli azzurrini in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei Under21 2025: orari giornalieri, tv, streaming, programma dai gironi alla finale

