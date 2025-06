Calenda non può votare la scheda è piena e lo mandano via Alla fine ce la fa video

Calenda, in un’atmosfera da weekend elettorale, si presenta al seggio di Roma con il suo tipico stile casual, ma si trova presto di fronte a una battuta d’arresto: i timbri sono finiti. Un episodio che, tra sorrisi e sorpresa, rispecchia le sfide quotidiane di un Paese alle prese con momenti decisivi. E così, tra imprevisti e speranze, si chiude un’altra pagina di una tornata elettorale che resterà nella memoria collettiva.

Un Carlo Calenda in abiti casual da "weekend elettorale" — giacca blu, camicia sbottonata e sguardo di chi non ha ancora capito da che parte stare — si è presentato ieri al seggio a Roma per votare al referendum. Convinto, forse un po' troppo. Entra, si avvicina al tavolo, mostra il documento, prende in mano la scheda elettorale. E « colpo di scena »: i timbri sono finiti. Sì, proprio così. Esauriti. Un po' come la pazienza di molti italiani che hanno guardato a questo referendum come l' ennesimo congresso del centrosinistra. Calenda al seggio: "Eh niente, succede". «Eh niente», commenta, con una scrollata di spalle da borghese rassegnato al grottesco.

#Calenda in piena trance da pompini alla destra di governo. Se dici di andare a votare per un #Referendum, che è lo strumento più diretto di una democrazia, rompi il silenzio elettorale. Ma vai a pettinare le meduse col culo, cialtrone! #referendum8e9giugno - X Partecipa alla discussione

