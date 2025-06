Caldo inizia la settimana che porterà a picchi di 38 gradi

L’estate infiamma l’Italia: una nuova ondata di caldo africano sta per colpire il Paese, con temperature che supereranno i 38 gradi. Antonella Mazza Teruel ci guida tra i dettagli di questa intensa ondata di calore, pronta a mettere alla prova la resistenza di tutti. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio queste giornate torride e proteggere voi stessi e le vostre famiglie.

È in arrivo un'ondata di caldo africano su tutta l'Italia, con temperature che supereranno i 37 gradi. Antonella Mazza Teruel. TG2000.

