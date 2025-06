Caldo africano arriva la prima ondata | temperature fino a 37 gradi Ecco dove

L’estate 2025 si presenta con un’intensità inattesa, portando un’ondata di caldo africano che fa salire le temperature fino a 37 gradi e oltre. Questa prima ondata, prevista tra il 10 e metà mese, colpirà ampie zone del Mediterraneo sotto una cupola di anticiclone subtropicale. Scopriamo insieme dove e come prepararsi per affrontare al meglio questa prova di fuoco.

– L’estate 2025 ha deciso di giocare d’anticipo. Un anticiclone subtropicale africano, più robusto del solito per questo periodo, sta per stendersi come una cupola di vetro su gran parte del Mediterraneo. Secondo il Corriere della Sera e i principali centri di previsione, tra martedì 10 e la metà del mese la colonnina di mercurio toccherà e in molti casi supererà i 37 °C, con punte di 39-40 °C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Una partenza sprint che brucia di parecchi gradi le medie climatiche di giugno e costringe i servizi sanitari, dalla Val Padana alle isole, a mettere in piedi le prime allerte caldo della stagione. 🔗 Leggi su Tvzap.it