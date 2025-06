Calciomercato Verona l’esordio in Nazionale lancia Coppola! Addio all’Hellas giocherà in Premier League

Il calciomercato di Verona si infiamma con notizie che cambieranno il destino di molti. Diego Coppola, giovane talento scaligero, ha esordito con la Nazionale italiana e si prepara a lasciare l’Hellas Verona per approdare al Brighton in Premier League. Un salto epico che segna un nuovo capitolo nella sua carriera, aprendo le porte a sfide internazionali e grandi successi. La sua ascesa è appena iniziata, e il mondo del calcio attende con trepidazione i prossimi passi.

Diego Coppola è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League. Dopo il debutto con la Nazionale maggiore italiana nella sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, il giovane difensore dell'Hellas Verona compie un passo importante nella sua carriera

Convocazioni in Nazionale: Spalletti riparte da Orsolini, Acerbi e Zappacosta. Prima volta per Diego Coppola - Luciano Spalletti ha svelato i 27 convocati per le qualificazioni al Mondiale 2026, segnando il ritorno di giocatori come Orsolini, Acerbi e Zappacosta, mentre presenta la novità di Diego Coppola in difesa.

