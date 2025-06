Calciomercato Svilar apre al Milan | la richiesta della Roma per il portiere

Il calciomercato infiamma le notizie: Svilar, il talento serbo, si apre al Milan come alternativa a Maignan. La Roma intanto fa la sua mossa per il portiere, complicando i piani dei rossoneri. Con un costo elevato, il trasferimento del giovane portiere si prospetta come una vera sfida di mercato. Riuscirà il Milan a convincere Svilar e a trovare l’accordo? Il futuro tra le linee si dipana così, tra desideri e difficoltà .

