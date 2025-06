Calciomercato | Rinnovo di Dezi Imminente Cutolo al Lavoro su Nuovi Acquisti

Il calciomercato infiamma l’estate, con rinnovi e nuovi acquisti che tengono banco. Oggi Nello Cutolo torna al lavoro con un’agenda fitta di telefonate e incontri decisivi. L’attesa è per il rinnovo di Jacopo Dezi, ormai in dirittura d’arrivo, pronto a rafforzare la squadra prima della partenza per il ritiro in Trentino. Bucchi conta molto su questi elementi chiave, fondamentali per puntare in alto nella prossima stagione.

Quella che si apre oggi sarà un’altra settimana ricca di telefonate e appuntamenti per il ds Nello Cutolo. È attesa a breve l’ufficialità del rinnovo di Jacopo Dezi (nella foto). La trattativa con il centrocampista pare ormai in dirittura d’arrivo. Un altro tassello della rosa che partirà per il ritiro in Trentino di metà luglio e sul quale Bucchi fa molto affidamento essendo uno dei giocatori per i quali ha fatto esplicita richiesta di conferma. Cutolo nelle prossima settimane dovrà muoversi sia in entrata che in uscita. Per 7-8 elementi nuovi altrettanti verrà ceduti. Per il ruolo del portiere verrà lasciato libero Borra (scadenza il 30 giugno) e resta vivo l’interesse per Venturi, ultima stagione a Gubbio e anche lui svicolato a fine mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calciomercato: Rinnovo di Dezi Imminente, Cutolo al Lavoro su Nuovi Acquisti

In questa notizia si parla di: Cutolo Rinnovo Dezi Calciomercato

Calciomercato: Rinnovo di Dezi Imminente, Cutolo al Lavoro su Nuovi Acquisti - Cutolo pianifica entrate e uscite, con focus su portiere e difesa. Leggi su msn.com

Jacopo Dezi rinnova: pronto a guidare il centrocampo verso la promozione in B - Manca solo l’ufficialità, ma Jacopo Dezi sarà un calciatore dell’ anche nella prossima stagione. Leggi su lanazione.it

Calciomercato Lega Pro: Cutolo al lavoro su uscite e rinforzi in rosa - Cutolo gestisce le uscite di 27 giocatori per rispettare la lista Lega Pro e pianifica nuovi acquisti per rinforzare la rosa. Leggi su msn.com