Calciomercato Pisa | trattative avanzate per Vural e Lusuardi Dawidowicz nel mirino

Il calciomercato del Pisa entra nel vivo, con trattative ormai in fase avanzata per Vural e Lusuardi Dawidowicz. La società nerazzurra, forte della sua solidità e di un progetto ambizioso, non si ferma di fronte alle eventuali destabilizzazioni e punta a rafforzarsi già dal ritiro di Morgex. Con l’obiettivo di sorprendere, il Pisa lavora intensamente per portare nuovi volti in rosa, confermando il suo spirito di crescita continuo.

Continua il lavoro sul calciomercato. D’altronde, il Pisa si è dimostrata da anni una società solida, e il tema allenatore può sì destabilizzare, ma di certo non fermare l’imperterrito moto di crescita. L’intento è portare già dall’inizio del ritiro di Morgex qualche volto nuovo. Così, come raccontato nei giorni scorsi, la società nerazzurra si trova in trattativa in stato molto avanzato con il Frosinone per il passaggio di Isak Vural e Mateus Lusuardi in Toscana. Due colpi in completo stile Pisa: giovani, acquistati a titolo definitivo a una cifra (attorno ai 5-6 milioni di euro la spesa per i due) che rappresenta un investimento, data la propsettiva di rivendita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Pisa: trattative avanzate per Vural e Lusuardi, Dawidowicz nel mirino

In questa notizia si parla di: Pisa Calciomercato Vural Lusuardi

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti.

Niente Sassuolo, Bologna o Atalanta per Isak Vural, che ha scelto il Pisa. Doppio colpo per i nerazzurri, che prendono anche Lusuardi dal Frosinone #Calciomercato #transfers Partecipa alla discussione

I primi acquisti del Pisa Vural sarà il più costoso di sempre (oltre 4 milioni, contratto 2028 con opz. 2029) Lusuardi (un milione circa, contratto fino al 2028) Dawidowicz (parametro zero, biennale fino al 2027) Partecipa alla discussione

Calciomercato Pisa: trattative avanzate per Vural e Lusuardi, Dawidowicz nel mirino - Il Pisa punta su giovani talenti come Vural e Lusuardi dal Frosinone e mira a Dawidowicz per rinforzare la difesa. Leggi su sport.quotidiano.net

Pisa Transfer Market: Advanced Negotiations for Vural and Lusuardi, Dawidowicz in the Crosshairs - Pisa is banking on young talents like Vural and Lusuardi from Frosinone and is targeting Dawidowicz to strengthen the defense. Leggi su sport.quotidiano.net

Doppio colpo del Pisa: presi Vural e Lusuardi dal Frosinone - Doppio colpo del Pisa per prepararsi al ritorno in Serie A: presi Isak Vural e Mateus Lusuardi dal Frosinone Grazie a un ottimo campionato di Serie B, terminato al secondo posto con 76 punti, la ... Leggi su gianlucadimarzio.com