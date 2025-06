Calciomercato Napoli visite mediche e firma | è questione di ore

Il calciomercato del Napoli accelera: tra visite mediche e firma, il primo grande colpo è ormai questione di ore. La società partenopea si prepara a rafforzare la rosa con nuovi talenti, sotto la guida di Antonio Conte che mira a elevare il livello complessivo della squadra. Dopo aver concluso l’acquisto di Luca Marianucci, l’attenzione si sposta verso altri rinforzi, promettendo un’estate ricca di emozioni e novità.

Il Napoli ha messo a segno il primo colpo del suo calciomercato: domani effettuerà le visite mediche e poi ci sarà la firma sul contratto Si preannuncia un calciomercato importante quello del Napoli, alla ricerca di nuovi colpi per alzare il livello qualitativo della rosa. Antonio Conte ha bisogno di diversi colpi in tutti i reparti. Il primo è stato già concluso in tutta la forma e la sostanza e si tratta di Luca Marianucci, che arriva dall’Empoli per circa 9 milioni di euro. Napoli, previste domani le visite mediche di Marianucci. Luca Marianucci sarà un nuovo giocatore del Napoli. Sono previste domani martedì 10 giugno le visite mediche a Villa Stuart e successivamente la firma sul contratto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it