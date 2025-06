Calciomercato Napoli UFFICIALE un addio! Il Real Betis riscatta Natan Il comunicato del club azzurro e le cifre

Il calciomercato del Napoli registra un importante cambio di rotta: Natan, giovane promessa azzurra, si trasferisce ufficialmente al Real Betis, che ha esercitato il suo diritto di riscatto. Dopo una stagione intensa in Italia, l’attuale club spagnolo ha comunicato i dettagli dell’operazione, segnando un nuovo capitolo per il difensore brasiliano e per il futuro del Napoli. Ma quali sono le cifre di questa operazione e cosa cambierà per entrambe le squadre?

Natan Bernardo de Souza, conosciuto semplicemente come Natan, lascia a titolo definitivo il Napoli e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Real Betis. Il club spagnolo lo aveva prelevato in prestito la scoa estate . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, UFFICIALE un addio! Il Real Betis riscatta Natan. Il comunicato del club azzurro e le cifre

In questa notizia si parla di: Natan Napoli Real Betis

Napoli, via vai in difesa: Natan verso il riscatto dal Betis, bloccato Marianucci dall'Empoli - Napoli intensifica il mercato in difesa, con Natan in corsa verso il riscatto dal Betis e Marianucci bloccato dall’Empoli.

La SSC Napoli comunica che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del calciatore #Natan Bernardo de Souza. A Natan va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carri - X Partecipa alla discussione

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Jesùs Rodriguez del Real Betis Il giovane talento classe 2005 sarebbe finito in orbita azzurra. A riportarlo è El Chiringuito L'operazione potrebbe essere agevolata dall'inserimento di Natan nella trattativa #SSCNapoli - X Partecipa alla discussione

Calciomercato Napoli, Natan venduto: va al Betis a titolo definitivo - Un trasferimento annunciato, definitivo ancor prima della scadenza temporale. Leggi su msn.com

Napoli, UFFICIALE il riscatto di Natan: 10 milioni in cassa - Natan Bernardo de Souza, conosciuto semplicemente come Natan, lascia a titolo definitivo il Napoli e diventa a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Real Betis. Leggi su msn.com

Natan ceduto al Betis, ora è ufficiale - Dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito al Betis, il difensore ex Napoli Natan è stato riscattato dal club spagnolo. Leggi su ilnapolista.it