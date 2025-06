Calciomercato Napoli Natan lascia a titolo definitivo gli azzurri | l' annuncio ufficiale

Il calciomercato napoletano segna un nuovo capitolo: Natan, giovane promessa brasiliana classe 2001, abbandona gli azzurri per unirsi ufficialmente al Betis. Dopo una stagione promettente in Spagna, il difensore saluta Napoli con affetto e gratitudine, lasciando il suo segno nel cuore dei tifosi. La conferma ufficiale arriva con il comunicato della SSC Napoli, che annuncia l'esercizio del diritto di opzione da parte del Real Betis.

Natan saluta il Napoli a titolo definitivo. Il difensore brasiliano, classe 2001, è stato infatti riscattato dal Betis dopo una buona stagione nella Liga Spagnola. "La Ssc Napoli comunica che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Calciomercato Napoli, Natan lascia a titolo definitivo gli azzurri: l'annuncio ufficiale

Natan

La SSC Napoli comunica che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del calciatore #Natan Bernardo de Souza. A Natan va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carri - X Partecipa alla discussione

Il Betis vuole ingaggiare Natan Il difensore brasiliano, in prestito al club spagnolo, è stato autore di un'ottima stagione, tanto da diventare il calciatore con la più alta percentuale di dribbling recuperati nei campionati maggiori #SscNapoli #Betis #Natan - X Partecipa alla discussione

