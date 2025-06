Calciomercato Napoli l’Inter spara alto per Frattesi | può sfumare il grande obiettivo di Conte le cifre

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l’ambizione di rinforzare il centrocampo, puntando forte su Davide Frattesi dell’Inter. Tuttavia, le recenti mosse dell’Inter e le cifre richieste rischiano di far sfumare il sogno di Conte e dei partenopei. Mentre le trattative si fanno serrate, il futuro di Frattesi rimane avvolto da incertezza, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi decisivi per il club azzurro.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l’obiettivo Davide Frattesi dall’Inter a centrocampo. Tutti i dettagli in merito Il Napoli guarda con attenzione alla situazione di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che potrebbe lasciare Milano in questa sessione di mercato. Antonio Conte ha infatti indicato il classe 1999 come uno dei rinforzi ideali per la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, l’Inter spara alto per Frattesi: può sfumare il grande obiettivo di Conte, le cifre

Ciao! Prevedere il calciomercato del Napoli è complesso, ma ecco alcune ipotesi basate sulle voci attuali. Acquisti probabili: 1. Kevin De Bruyne: Il centrocampista belga è vicino a un trasferimento a costo zero dal Manchester City. 2. Davide Frattesi: Napoli pu

Davide Frattesi interessa a tante squadre, tra cui il Napoli, ma con i campani non c'è nulla di avanzato, in questo momento il calciatore è concentrato sull'Inter, in ogni caso andrebbe per cifre molto importanti e ad oggi, Liga e Premier sono in vantaggio. #Cal

