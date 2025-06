Calciomercato Milan sfuma Firpo? Gli esperti lo danno di ritorno al Betis

Il calciomercato del Milan prende una piega inaspettata: Junior Firpo potrebbe tornare al Betis. Dopo aver suscitato interesse e speranze rossonere, le ultime voci di esperti indicano un ritorno del terzino spagnolo alla sua squadra d’origine. Un colpo di scena che potrebbe influenzare le strategie di mercato del club milanese. Ma quali sono le vere ragioni di questa possibile svolta? Scopriamolo insieme.

Junior Firpo potrebbe tornare a casa sua, al Betis. Il terzino sembrava essere un obiettivo di calciomercato del Milan non tanto tempo fa.

