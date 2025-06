Calciomercato Milan oggi giorno chiave per Maignan al Chelsea | le cifre

Il calciomercato estivo si infiamma con una svolta clamorosa: Mike Maignan, portiere di punta del Milan, potrebbe lasciare i rossoneri per approdare al Chelsea. La trattativa, cruciale e ormai in fase avanzata, si decide nelle ultime ore, con le cifre e i dettagli ancora da definire. La finestra di mercato si chiude domani, e tutti gli occhi sono puntati su questa operazione che potrebbe cambiare gli equilibri tra Italia e Inghilterra.

Mike Maignan vuole trasferirsi dal Milan al Chelsea in questa prima finestra di calciomercato estivo. L'operazione andrà chiusa entro domani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, oggi giorno chiave per Maignan al Chelsea: le cifre

In questa notizia si parla di: Calciomercato Milan Maignan Chelsea

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? #Calciomercato #Milan | Caso Maignan Il #Chelsea torna alla carica per Mike #Maignan, ma la prima offerta è stata ritenuta insufficiente dal club rossonero. Bocciato anche il possibile scambio con #Kepa. #ACMilan #Maignan #TransferNews #PremierL Partecipa alla discussione

Calciomercato Serie A: il #Milan dice no al #Chelsea per #Maignan, #Marianucci al #Napoli ? La stagione si è chiusa da poco, ma è già corsa contro il tempo per rinforzare le rose. Ecco il punto #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l'articolo completo Partecipa alla discussione

Maignan verso il Chelsea per 18 milioni. Osimhen dice no a Inzaghi: c’è la Juve - Nella sua avventura inglese al Manchester City Reijnders potrà incrociare Maignan quando affronterà il Chelsea. Leggi su ilmessaggero.it

Maignan Milan, rossoneri irremovibili! Dialogo serrato col Chelsea, il portiere parte solo con questa offerta - Maignan Milan, il club rossonero è irremovibile: il portiere francese può andare al Chelsea solo per un’offerta da almeno 25 milioni di euro Il futuro di Mike Maignan nel calciomercato Milan continua ... Leggi su milannews24.com

Calciomercato Milan, no al Chelsea per Maignan - Calciomercato Milan, i rossoneri hanno rifiutato la prima proposta da 15 milioni di euro per Maignan: servono almeno 20 milioni di sterline Il mercato Milan dei portieri si infiamma, e al centro delle ... Leggi su milannews24.com